Coastal Alabama Community College

Coastal Alabama Community College and the U.S. District Courthouse in Mobile.

The Alabama Community College System paid an unknown sum to settle a sexual harassment lawsuit against a former Coastal Alabama Community College official, while refusing to do so for a second employee deemed a “serial offender,” according to a local member of the State Legislature.

Mobile House Pro Tem Rep. Chris Pringle, R-Mobile, told Lagniappe he received confirmation the Alabama Attorney General’s Office signed a settlement agreement and non-disclosure agreement on behalf of one of the Coastal defendants and former college employee Brooke Head. Pringle said the settlement was paid through the ACCS liability insurance carrier.

