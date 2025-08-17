ALEA

A Bay Minette man was injured Saturday morning when the homemade boat he was driving tilted and threw him, a woman and a toddler into the Tensaw River, according to the Alabama Law Enforcement Agency on Sunday.

Artis E. Anderson, 42, was transported by helicopter to a hospital in Mobile with critical injuries he sustained while boating near Byrnes Lake with Brittany L. Anderson, 34, and a 2-year-old child, also from Bay Minette. The woman and child were not injured.

