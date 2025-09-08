Matthew Hunady

Baldwin County Sheriff's Deputy Matthew Hunady

A Baldwin County deputy who shot and killed an unarmed motorist in 2017 faces a federal jury this week, more than eight years after the roadside encounter that led to Jonathan Victor’s death.

The civil trial, which kicked off with jury selection Monday morning in U.S. District Court in Mobile, stems from a wrongful death lawsuit filed by Victor’s mother, Donna Chisesi, against Baldwin County Sheriff’s Deputy Matthew Hunady.

Email Scott Johnson at scott@lagniappemobile.com or call his desk, 251-445-8813.

