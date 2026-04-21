A 19-year-old woman was killed Sunday when she was hit by a truck after exiting a vehicle involved in a crash on Interstate 10 in Baldwin County.

The deceased was identified as Jasmine R. Harris, of Mobile, according to the Alabama Law Enforcement Agency (ALEA), who had been a passenger in a 2018 Mitsubishi Mirage, driven by an 18-year-old. The Mirage was stopped on the interstate near Loxley after being involved in a previous wreck, the agency said in a statement.

Email Scott Johnson at scott@lagniappemobile.com or call his desk, 251-445-8813.

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