Harry Still
By Gabriel Tynes

 A Bay Minette attorney at the center of an assault case filled with political intrigue has been convicted of attacking a city councilman. 

On Monday, Bay Minette Municipal Judge Marcus McDowell convicted Harry Still of assaulting Councilman Matthew Franklin at his place of work in downtown Bay Minette on Sept. 3. Still was given a split 180 days jail sentence and a $500 fine, but the decision was appealed shortly after the trial, and he bonded out Monday night. 

You can contact Grant McLaughlin by email at grant@lagniappemobile.com

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In