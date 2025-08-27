Joshua Brown file photo

Shown is a photo of Bay Minette mayor Joshua Brown. Brown was elected in the 2025 August 26 municipal elections.

 Special to Lagniappe Daily/ Joshua Brown

The longtime mayor of Bay Minette was unseated in Tuesday’s municipal election. 

After the polls closed at 7 p.m. and results started coming to news outlets hours later, Joshua Brown won the race against incumbent Robert “Bob” Wills with about 54 percent of the vote, making up 871 ballots cast.

You can contact Grant McLaughlin by email at grant@lagniappemobile.com

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In