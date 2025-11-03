State Troopers ALEA Alabama Law Enforcement Agency

A three-car wreck outside Bay Minette killed a 41-year-old man and sent another to a Mobile hospital, according to the Alabama Law Enforcement Agency.

At around 4:45 a.m. on Saturday, Nov. 1, Scott Garrett McKee crashed his Volkswagen Passat into a Nissan Frontier pickup truck, then collided head-on with a Chevrolet C1500 truck while driving on County Road 138 one mile west of Bay Minette. Spanish Fort resident Noel Diaz Alzolay, 25, was behind the wheel of the Nissan truck, while Greenville resident Gregory Jackson Cobb, 61, was driving the Chevrolet truck, according to a statement.

