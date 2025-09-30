74aedb84-7aaa-4f82-98ba-753179faba4b.jpg

Photo of Jesse McClure 

A Mobile County jury has sentenced a Baldwin County man to death for a 2021 double homicide.

The jury approved the death penalty for Jesse Patrick McClure, 56, Bay Minette, in a decision returned Tuesday. The same jury concluded a nearly three-week trial Monday, finding McClure guilty on capital charges of murder of two or more persons, capital murder-burglary, attempted murder and aggravated cruelty to animals. His trial began on Sept. 9.

