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Shown is a rendering of the future Daphne Recreation Center near Bayfront Park. The Daphne City Council on Monday, April 6, voted to allow Mayor Robin LeJeune to execute an agreement for the city to begin spending GOMESA funds allocated to the recreation center project. 

 city of Daphne

A $27 million project to turn the former Thomas Medical Center building near the entrance of Bayfront Park in Daphne into a city recreation center is now moving forward, officials announced Monday night. 

During its first April meeting, the Daphne City Council approved a resolution allowing Mayor Rob LeJeune to execute an agreement with the Alabama Department of Conservation and Natural Resources to receive about $4 million in Gulf of Mexico Energy and Security Act (GOMESA) funds. 

You can contact Grant McLaughlin by email at grant@lagniappemobile.com or by phone at 972-571-2335

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