With 68 Ventures, Baldwin County developer Nathan Cox aims to ‘transform the coast’

Stonebridge in Loxley was developed by 68 Ventures and includes homes by DR Horton and Truland.

Local environmental nonprofit Mobile Baykeeper will hold a community meeting in Baldwin County Thursday to discuss the policy recommendations addressing regional growth and waterways.

According to a press release provided by the nonprofit, the meeting will address potential solutions to regional growth and concerns regarding waterways Thursday, July 16, from 6 p.m. to 7 p.m. at Fairhope United Methodist Church.

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