Safe Harbor
By Lagniappe

A long-awaited civil trial involving the former director of the Bayou La Batre Housing Authority will be delayed to 2027 — pushing the litigation closer to seven years in the making.

Attorney John G. Scherf, who is representing former director Virginia Huddleston and her partner Daryl Wilson, said he and his clients arrived prepared for trial Oct. 19, only to learn Mobile County Circuit Judge Wesley Pipes would be unavailable due to a family emergency.

Email Scott Johnson at scott@lagniappemobile.com or call his desk, 251-445-8813.

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