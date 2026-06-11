Luna

A Texas longhorn, Luna, lays on the ground of the Eastbound lane of Interstate-10 on June 10, 2026 after falling out of a trailer. 

 Provided to Lagniappe

Multiple sources report the longhorn discovered on the I-10 Bayway Wednesday afternoon died following the incident that left drivers in bumper-to-bumper traffic and closed the east-bound lane. The cow, named Luna, survived the initial fall into traffic, but later succumbed to her injuries.

The incident occurred at around 4:54 p.m., when drivers reported a longhorn had fallen from a trailer. The animal appeared severely injured, laying in a dazed state along the middle of the Bayway.

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