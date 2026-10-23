Baldwin County Public Schools
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The Baldwin County Board of Education approved paying $3.2 million to the city of Fairhope to make various upgrades to school recreation facilities as part of a larger spending project to make similar improvements across the county. 

During its regular meeting in Bay Minette Thursday night, the board approved the expenditure to Fairhope that will pay for various upgrades at Volanta Park, which is located on Volanta Avenue. 

You can contact Grant McLaughlin by email at grant@lagniappemobile.com or by phone at 972-571-2335

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