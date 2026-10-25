Baldwin County Public Schools

 

 By Jason Johnson

The Baldwin County Board of Education has settled two legal disputes involving students’ special education programs within the Baldwin County Public Schools system.

During a Thursday night meeting, the board approved paying at least $30,000 to attorneys representing students in two separate special education due process cases. BCPS spokesperson Chasity Riddick declined to reveal details of the settlements when asked, citing Family Education Rights and Protections Act (FERPA) protections as reason.

You can contact Grant McLaughlin by email at grant@lagniappemobile.com or by phone at 972-571-2335

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