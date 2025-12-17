Dana Bottoms file

Dana Bottoms was announced to be the new Jubilee Elementary School principal ahead of the 2026-2027 school year.

Dana Bottoms, the principal of W.J. Carroll Intermediate School in Daphne, has been selected to lead the forthcoming Jubilee Elementary School, the Baldwin County Public Schools announced Tuesday. 

According to a BCPS release, Bottoms will lead the school once it opens in Fall 2026 after its construction is completed. It is one of three elementary schools in Baldwin County currently being built as part of a BCPS “Pay As You Go” program to build more learning space. 

