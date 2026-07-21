A water utility dispute holding up a development in Daphne has now made its way into federal court, and the plaintiff, Belforest Water System (BWS), is accusing city officials of conspiring with a regional developer to effectively carve out a piece of its service territory. 

At the same time, a lawsuit filed in Baldwin County Circuit Court to stop BWS from “blocking” the development, Prospect Park, from moving forward has been appealed to the Alabama Supreme Court following a summary judgment on the plaintiff’s behalf by Circuit Court Judge Ashley Siebert.

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