Weather

Summer weather can be awesome, but it can also be brutal. Don’t underestimate the body ache, headache and heartbreak that can follow obvious and subtle weather threats. Summer hazards can impact you, those around you and sometimes even your pets. Never leave a child or pet locked inside a hot car, even for a few minutes. Intense summer sun generates high heat.

Heat exhaustion or heatstroke results when your body temperature rises above safe levels. It may happen quickly in direct sun or relatively fast in the shade, especially when you are exerting yourself. Some medications make you more susceptible to it. 

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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