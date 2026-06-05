Paul Shalhub says when his company leased a Daphne office three years ago, he was looking for something he could do that would still allow him to take care of his mother who was then in her mid-90s, but after a dispute with his landlord over roof leaks led to him closing the business and breaking the lease, Shalhoub’s mother’s home is now in danger of being taken in a lawsuit.
Paul Shalhoub says his mother's home may be taken in a lawsuit with his former landlord.
Shalhub moved his business, Pirate Paul’s Treasure Chest, into a space at 27900 N. Main St. in Daphne in March of 2024. The spot had formerly housed Baldwin County’s Habitat for Humanity. Shalhub says he wanted the spot to sell furniture and other household items, and signed a five-year lease that started at roughly $13,000 a month and escalated over the course of the lease term.
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