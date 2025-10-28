Mobile runoff

People wait in line to vote on Tuesday, Sept. 23, at the Dauphin Way Baptist Church during the Mobile mayoral runoff election. On Monday, Oct. 27, Alabama secretary of State Wes Allen and two state lawmakers announced support for a bill in the 2026 session to require candidates running for public offices mandated by the state constitution be American citizens born in the United States. 

 Grant McLaughlin/ Lagniappe staff

Two state lawmakers and the Alabama secretary of state will push a bill in 2026 amending the state constitution to require anyone running for certain public offices to be natural-born U.S. citizens.

The bill, announced on Monday by Alabama Secretary of State Wes Allen, would restrict candidacy for those offices from roughly 80,000 Alabamians who are naturalized U.S. citizens, according to data by the Migration Policy Institute.

