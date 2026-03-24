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Topographical map of the 4,500-acre Stockton I-65 Land from a 2009 proposal to create two lakes for a fishing camp.

With only a few days left for state lawmakers to pass legislation, the fate of four bills aimed at curbing a now-controversial solar farm development in Baldwin County appears uncertain. 

“It's a big hurdle this late, because it's just popped up so late in the session,” House Rep. Matt Simpson, R-Daphne, said during a candidate meet and greet in Daphne Monday night. “It's tough when you just see something. You have to study to figure out what laws you're trying to do, what are we really trying to accomplish?”

You can contact Grant McLaughlin by email at grant@lagniappemobile.com or by phone at 972-571-2335

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