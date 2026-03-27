A 26-year-old Theodore man was arrested in connection to a string of half a dozen car burglaries in a neighborhood near Theodore High School, according to Mobile police.
Unlawful Breaking & Entering a Vehicle (x6)
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