Mobile Police MPD Blotter

Mobile Police Department officers are as of Wednesday morning looking for a suspect believed to have been involved in a shooting that occurred Tuesday night. 

MPD, in a written statement, said officers determined the victim of the incident was shot in the 400 Block of Crenshaw Street near the Public Safety Memorial Park and also MPD headquarters on Government Street. An unoccupied vehicle was also struck by gunfire, the release said. 

