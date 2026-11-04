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Source: NYT

A near-30-year GOP electoral dominance in Mobile County was overwhelmed Tuesday, as energized Democrats led a seismic shift in the local vote makeup. Baldwin County, long regarded as one of the deepest Republican counties in the U.S., stayed red, but also saw a leftward shift.

Democratic gubernatorial candidate Doug Jones was ultimately defeated by 4 points against Republican Tommy Tuberville in the statewide vote — however, not without Jones first earning 54.6 percent of the Mobile County vote.

Email Scott Johnson at scott@lagniappemobile.com or call his desk, 251-445-8813.

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