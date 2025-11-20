penis-wearing protestor arrest

Jenea Renea Gamble, 61, is arrested during a No Kings protest in Fairhope on Oct. 18, 2025.

 Grant McLaughlin/ Lagniappe Daily

Body camera footage has now been released showing a Fairhope police officer arresting a woman wearing an inflatable penis costume during a “No Kings” protest on Oct. 18. 

David Gespass, the attorney of Jeana Renea Gamble, 61, shared a video with Lagniappe showing Col. Andrew Babb’s interactions with her during the Oct. 18 arrest, telling her the costume wouldn’t fly in a town “with values.”

Shown here is body camera footage of a woman being arrested during a protest in Fairhope on Oct. 18. 

