Fairhope Municipal Pier Frozen play

Shown is an image of a theater performance of Frozen, a Disney film, on Saturday, May 2, 2026. 

 Eastern Shore Repertory Theatre

The Fairhope Police Department is looking to identify a suspect who called in a bomb threat Sunday evening, which led to people being cleared from an outdoor theater production at the Fairhope Municipal Pier. 

Fairhope Police Chief Stephanie Hollinghead told Lagniappe her agency is still investigating the incident as of Monday morning, May 4, but was unable to provide further information, like how the threat was called in or what was specifically said.

You can contact Grant McLaughlin by email at grant@lagniappemobile.com or by phone at 972-571-2335

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