Oyster shells

Oyster shells painted by the Pelican Girls and the Wild Mauvillians

The Best Mardi Gras Throw in this year’s Nappie Awards is not even thrown at all. Rather, the richly ornamented oyster shell necklaces carried by the Wild Mauvillians and the Pelican Girls are handed with care to select parade-goers.

An oyster shell found at the beach or served on a platter is already a thing of beauty, with shades of indigo daubed in its ivory insides. Gold paint, colorful beads, intricate images and other decorations added by members of both Joe Cain Marching Society organizations turn the shells into unique pieces of art that many revelers want to wear.

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