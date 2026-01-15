Nia Bradley PWWSB

Former Prichard Water Works and Sewer Board Operations Manager Nia Bradley

Nia Bradley, the former operations manager of the Prichard Water Works and Sewer Board, entered pleas of “guilty” to a multitude of federal conspiracy and fraud charges Thursday, reversing her earlier plea of “not guilty.”

In April 2025, the U.S. District Court for the Southern District of Alabama unsealed a lengthy indictment against Bradley, former PWWSB Public Service Supervisor Randy Burden and independent contractors Steve Jones, Larry Knight and Dejuana Lamar. The group was accused of 32 counts of conspiracy, money laundering and fraud.

Email comments and news tips to kyle@lagniappemobile.com

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In