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Sen. Katie Britt speaks with Transportation Secretary Sean Duffy during a hearing May 19, 2026.

After three years of advocacy, United States Senator Katie Britt has applauded a nearly $7 million grant for the Port of Chickasaw. 

The funds, which come through a U.S. Department of Transportation Maritime Administration and Port Infrastructure and Development Program grant, will help fund the rehabilitation of docking structures, the building of a new bulkhead and the refurbishing  of the sides of an existing slip at the port.

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