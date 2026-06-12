Yellow Catfish Virus

Shown are images of yellow catfish infected with Yellow Catfish Virus (YcCV).

 Courtesy of the American Society of Microbiology

Senator Katie Britt issued a call to action this week over the recent Yellow Catfish Virus (YcCV) threatening the domestic catfish industry. According to Britt and the American Society for Microbiology, YcCV has a mortality rate of almost 90 percent for catfish, putting this Southern delicacy in danger.

The Yellow Catfish Virus is an RNA virus identified in China, meaning that the virus mutates extremely quickly and is highly transmittable. The U.S. has growing concern that the virus will make its way to the United States if left untreated.

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