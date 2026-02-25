Chip Brown PSC

State Rep. Chip Brown, R-Hollinger's Island, introduced a bill to make the Alabama Public Service Commission fully appointed by the governor and others.

The Mobile County lawmaker behind controversial legislation to make the elected Public Service Commission an appointed body confirmed his proposal is “dead” and will not be passed into law this year. However, he said the board responsible for reviewing Alabama’s energy costs still needs reform.

In a statement, Alabama Senate President Pro Tempore Garlan Gudger, R-Cullman, said the bill introduced by Rep. Chip Brown, R-Hollinger’s Island, to make the board responsible for regulating power bills and other energy costs appointed, not elected, will not be passed into law this year.

