Congressional Distircts 1 and 2 2026

This map shows south Alabama's new congressional voting districts 1 and 2, as drawn in 2023 and put into effect in 2026.

Voters will recognize most of the people who qualified to run for Congress Friday afternoon in a special election. However, whether the state will use a new voting district map that reunites Mobile and Baldwin counties in the same district is unclear.

On Tuesday, Aug. 11, Alabama voters will return to the polls and cast ballots for congressional voting districts 1, 2, 6 and 7. The state plans to conduct that election according to a 2023 voting district map that was considered unconstitutional by federal judges in Birmingham, but could be put to use in light of the Supreme Court’s recent ruling in Louisiana v. Callais.

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