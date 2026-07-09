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Photo of Devery Jenkins, courtesy of Spanish Fort Middle School's Facebook.

Devery Jenkins, a popular Spanish Fort Middle School (SFMS) teacher, was tragically killed in a car crash early last week, according to Spanish Fort Middle School’s Facebook post. Passenger Maurice “Mo” Mitchell, the girls’ head basketball coach for the middle school, was also injured. 

The Spanish Fort community has shown an outpour of support for the family following the four-car pile-up in Saraland on June 30, raising over $24,000 for the Jenkins’ family on GoFundMe. Mitchell, according to SFMS, has been transferred to the Shepherd Center in Atlanta for rehabilitation.

Email Evelyn Herrera at evelyn@lagniappemobile.com 

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