Grand Bay man Jobrandon M. Crayton, 41, tragically passed after being struck by a vehicle on Three Notch Road near Goldmine Road East.
Crayton was on the roadway when the vehicle collided with him, leaving him critically injured while the vehicle drove away.
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