Jerry Carl

U.S. Congressional candidate Jerry Carl, D-1. 

 Grant McLaughlin

Republican Congressman Jerry Carl will make a return to the United States House of Representatives in January.

According to unofficial election results from the Alabama Secretary of State’s Office, Carl, who was on a two-year hiatus from the House after losing to Barry Moore in 2024, beat out Democratic candidate Clyde Jones in Alabama’s first congressional district after the state redrew its district lines earlier this year.

You can contact Grant McLaughlin by email at grant@lagniappemobile.com or by phone at 972-571-2335

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In
Purchase a Subscription