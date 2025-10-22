Stimpson Carnival
Staff photos

Mobile Mayor Sandy Stimpson hailed Carnival Cruise Line’s announcement of year-round voyages from the Port City in 2027 as “an all-around better deal” for sailing enthusiasts and the city.

Starting in May 2027, the Carnival Valor will offer six-day, eight-day and 14-day cruises from Mobile to the Bahamas, Jamaica, Mexico and other tropical destinations around the Caribbean, according to a Carnival statement on Wednesday. Currently, the Carnival Spirit has sailed from Mobile six months out of the year for the last two years.

Tags

Recommended for you

(1) comment

It's not even raining

Carnival cut off all sailings until Sam Jones was out of office. (And yeah, that was because he tried to shake them down for kickbacks.) Carnival waited on this decision until they were sure a Sam Jones clone would not be in office.

Mobile made the right decision in that election.

Report Add Reply

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In