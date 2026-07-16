Carpe Diem
Courtesy of Carpe Diem

When you list the most decorated Nappie Award winners in the Eats & Drinks category, a few quick ones come to mind. You might first think of Cammie’s Old Dutch, the “Battle of the Burger” with Butch Cassidy’s and Callaghan’s going back and forth, Foosackly’s fingers and perhaps Dew Drop Inn. Then comes the coffee.

There are so many coffee options currently, and, if you read our last issue, more are coming. A lot of homegrown spots still hold their own as big chains gain footholds.

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