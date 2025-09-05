Ingram Carroll

(Left to right) Samantha Ingram poses with a supporter after winning election to Mobile's District 2 City Council seat. Incumbent William Carroll speaks to reporters.

 Staff photos

After losing his bid for re-election by hundreds of vote, outgoing Mobile District 2 Councilman William Carroll filed a lawsuit against councilwoman-elect Samantha Ingram Friday challenging her election and residency qualifications.

Ingram, who left Mobile in 2007 after serving as deputy superintendent of the Mobile County Public Schools System, won the District 2 race on Tuesday, Aug. 26 with 3,304 votes, roughly 52 percent of the vote. Carroll, the incumbent, only earned 2,696 votes.

evlb401

I hope that if he wins his lawsuit that he decides not to run in the special election either. It’s obvious that the people in our district do not want him and they’re gonna be a lot of people very angry and aggravated with them if he wins in court.

evlb401

*There are

