Lagniappe is currently looking into reports of a police chase that ended on Fulton Street in midtown Mobile Saturday night with a vehicle crashed into a resident’s front yard and an individual lying covered with a yellow sheet in the middle of the street.

Fulton Street body 12.20.25

Officers stand near what appears to be a body covered in the middle of Fulton Street Saturday night. (Photo provided by Jef Funk)

As of 9:30 p.m., Mobile Police had not yet released information about the incident, but a neighborhood resident told Lagniappe that sometime in the 8 p.m. hour he heard sirens outside and vehicles racing by, followed by a loud crash and what he believed to be gunshots.

Car crash on Fulton 12.20.25

Photo provided by Jef Funk

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In