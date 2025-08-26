Former Mobile District Court Judge Spiro Cheriogotis is headed to a runoff against State Rep. Barbara Drummond in the race to become Mobile’s next mayor.

Unofficial election returns show Drummond earned 12,045 votes in Tuesday’s election, Cheriogotis earned 10,572, former Mobile police chief Paul Prine earned 7,774, and Mobile County Commissioner Connie Hudson earned 7,340. At the time of publication, the race is 95 percent reported.

Email comments and news tips to kyle@lagniappemobile.com

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In