Mobile Area Association of Realtors Spiro Cheriogotis
Photos provided

The Mobile Area Association of Realtors (MAAR) threw its support behind Spiro Cheriogotis in his bid to become Mobile’s next mayor, describing him in a Thursday statement as the man to help the city “grow and thrive.”

Cheriogotis, who previously ran as a Republican and served as a Mobile County district judge, will face Barbara Drummond, a longtime state lawmaker who has been elected as a Democrat for years, in a runoff election on Tuesday, Sept. 23. The position of mayor is nonpartisan.

