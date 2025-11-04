Mayor Spiro Cheriogotis FILE

Mobile Mayor Spiro Cheriogotis

 Staff photo

On his first full day in office, Mobile Mayor Spiro Cheriogotis unveiled an executive staff Tuesday full of familiar faces from Sandy Stimpson’s last term of office, but with a new organizational structure that has staff report directly to him.

Throughout the campaign season and in the weeks following his victory in the September runoff election, Cheriogotis and his advisors have largely remained silent about the former Mobile County District Court judge’s plans for his administration. It was widely rumored — without proof — that Cheriogotis received Stimpson’s endorsement in the race after agreeing to keep members of Stimpson’s executive staff in their positions if he won the election. Cheriogotis previously denied those claims.

Cheriogotis administration

(From top to bottom, left to right) Cory Adair, James Barber, Shayla Beaco, Keysha Brown, Candace Cooksey, Curtis Graves, Joe Snowden, Ricardo Woods.

