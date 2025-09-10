Drummond Cheriogotis

Candidates Barbara Drummond and Spiro Cheriogotis (Provided)

Though both candidates have spent tens of thousands of dollars on advertising and consultants, Spiro Cheriogotis is raising — and spending — more money than Barbara Drummond roughly two weeks before Mobile’s mayoral runoff, according to campaign finance reports.

The campaigns for Cheriogotis, who previously ran as a Republican and served as a Mobile County district judge, and Drummond, who has been elected as a Democrat to the Alabama House of Representatives for years, filed new reports this week showing contributions and expenditures for the period of Sunday, Aug. 30, to Friday, Sept. 5. The mayoral race, however, is non-partisan.

