Saenger Theatre shooting
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The whereabouts of Carl Williams III’s young daughter at the time Marcus Sanders allegedly shot and killed him in the Saenger Theatre appear to hold weight as a Mobile County judge decides whether to grant Sanders bond.

As a grand jury continues considering an indictment of capital murder against Sanders, defense attorney Chase Dearman and prosecutor Madison Davis participated in a hearing on Thursday regarding Dearman’s second request for Sanders to be released from Metro Jail on bond.

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