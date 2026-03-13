MCSO Choc missing

Photo provided by MCSO

An El Salvadorian gang member accused of kidnapping and killing a Grand Bay family on Jan. 30 said he is pleading not guilty after a Mobile County district judge denied him bond. 

Friday afternoon, attorneys representing Hector Gamaliel Argueta Guerra, 27, told Judge Jill Phillips he will plead not guilty to charges of capital murder, as well as counts of obstruction and abuse of the court. They did not comment further.

You can contact Grant McLaughlin by email at grant@lagniappemobile.com or by phone at 972-571-2335

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