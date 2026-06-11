Prichard data center meeting

Sen. Vivian Figures, D-Mobile, addresses the crowd during a community meeting on a data center in Prichard in June 2026.

A rowdy crowd of Prichard residents and neighbors probed and protested the idea of erecting a multimillion-dollar data center on Telegraph Road during a community meeting marked by sweltering temperatures and outbursts.

The gathering in City Hall Thursday night was the second meeting called in recent months about Edged’s plans to place its latest American data center in Prichard. In April, company representative Garland Christopher told community members Edged’s data centers do not use as much water as other data centers around the country, are quieter than a normal conversation and would bring permanent jobs to the city.

Prichard data crowd

A rowdy crowd of people turned out in June to protest a data center planned for Prichard. The meeting at Prichard City Hall was marked by sweltering temperatures and outbursts.

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