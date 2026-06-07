Missing trees near I-10

Shown is a strip of road north of Interstate 10 in Mobile where live oaks have recently been removed. 

 Courtesy of John Robb

The city of Mobile recently axed a strip of live oak trees on Michigan Avenue to make way for a new turn lane for an access road project at Brookley. Legal procedure requires a public notice and statement for tree removal in Mobile, leaving the community outraged with the sudden removal. 

John Robb, president of the Friends of Mobile Trees organization, made a social media post on Wednesday discussing the removal, “Beautiful live oaks that took two human generations to mature are gone and no one responsible seems to want to tell us, the citizens who pay some of the highest city taxes on planet Earth, why they are gone.” 

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(1) comment

Robert Bacon

I wouldnt exactly call that line of scraggly trees a "grove"

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