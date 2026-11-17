Complaints from public transit riders about the new Second Line Transit have Mobile’s mayor concerned and the City Council ready to investigate.
In September, the city launched a revamped version of the WAVE bus system with new bus routes, on-demand van service, and a trolley-like bus. Mayor Spiro Cheriogotis trumpeted the changes as ways to improve ridership and public service.
kAmr:EJ 4@F?4:=@CD 2?5 @?6 $64@?5 {:?6 %C2?D:E A2EC@? D2:5 :? D6A2C2E6 4@F?4:= >66E:?8D %F6D52J[ }@G] `f[ E92E E96 ?6H DJDE6>’D C@==@FE 92D ?@E 366? D>@@E9]k^Am
kAm$A62<:?8 5FC:?8 E96 4@F?4:=’D AC6\>66E:?8 H@C< D6DD:@?[ s:DEC:4E ` r@F?4:=>2? r@CJ !6?? D2:5 96 92D C646:G65 D6G6C2= 6>2:=D 7C@> 4:E:K6?D 4@>A=2:?:?8 23@FE >:DD65 C@FE6D 2?5 E96 :>A6?5:?8 C6E:C6>6?E @7 92=7 2 5@K6? 3FD 5C:G6CD]k^Am
kAm!6?? D2:5 96 6G6? 962C5 7C@> 2 |@776EE #@25 C6D:56?E H9@ ?@H 92D E@ H2=< “>:=6D” E@ 2 $64@?5 {:?6 %C2?D:E 3FD DE@A D:?46 E96 4:EJ 492?865 :ED C@FE6D] %96 =@?6 EC@==6J\=:<6 3FD E96 4:EJ 24BF:C65 2D A2CE @7 r96C:@8@E:D’ G:D:@? @7 2 C6G:G65 EC@==6J D6CG:46 92D 2=D@ 366? 2 D@FC46 @7 AC@3=6>D[ !6?? D2:5]k^Am
kAm“%96D6 D6CG:46D 2C6 D6C:@FD 7@C A6@A=6 H9@ C62==J ?665 :E[ 2?5 :EVD 27764E:?8 2 =@E @7 A6@A=6 :? @FC 4@>>F?:EJ] p?5 H6 ;FDE ?665 E@ 7:8FC6 :E @FE[ 6G6? :7 H6 92G6 E@ A:G@E[” !6?? D2:5] “xV> 962C:?8 4@?46C?D 23@FE E96 EC@==6J D9@H:?8 FA =2E6[ D@ x 2=D@ H2?E E@ 86E 2? FA52E6 @? E92E] (9J :D E96 EC@==6J D9@H:?8 FA =2E6n xD :E 3642FD6 :E 5@6D?’E 92G6 6?@F89 A@H6C =:<6 E96 C6DE @7 E96 3FD6Dn (6 ?665 2== E96 :?7@C>2E:@?] xE’D F?4@>7@CE23=6 @? E96 EC@==6J 2?5 :E’D 9@E @? E96 EC@==6J[ 7C@> >J F?56CDE2?5:?8] }@3@5J’D 6G6? C:5:?8 E96 EC@==6J @? $2EFC52JD]”k^Am
kAms:DEC:4E a r@F?4:=H@>2? $2>2?E92 x?8C2> 2?5 s:DEC:4E b r@F?4:= !C6D:56?E r]y] $>2== 2=D@ D2:5 4@?46C?65 4:E:K6?D C624965 @FE E@ E96> H:E9 4@>A=2:?ED 23@FE $64@?5 {:?6 %C2?D:E]k^Am
kAm“x? E6C>D @7 E96 724E E92E E96 EC@==6J :D ?@E @?=J E92E :E :D F?4@>7@CE23=6[ 3FE E96J’C6 D2J:?8 E92E :E’D @G6C962E:?8[ 2?5 H96? :E @G6C962ED[ E92E 282:? AC@G:56D >@C6 962E @? E96 24EF2= EC2?DA@CE2E:@?[” x?8C2> D2:5]k^Am
kAm$>2== D2:5 =2E6 3FD6D 92G6 >2?J $64@?5 {:?6 %C2?D:E C:56CD @? E96 G6C86 @7 36:?8 7:C65 7C@> E96:C ;@3D] w6 AC@A@D65 D4965F=:?8 2 AF3=:4 D6CG:46D 4@>>:EE66 >66E:?8 E@ C6G:6H C:56CD’ 4@>A=2:?ED 2?5 4@>6 FA H:E9 D@=FE:@?D]k^Am
kAm“(96? J@F 92G6 D@>63@5J H9@ H2?ED E@ 8@ E@ H@C<[ H6 ?665 E@ 5@ 2== E92E H6 42? 5@[ 6DA64:2==J 2D 2 4:EJ] x H2?E E@ 8@ 29625 2?5 D66 E92E H6 42? 8@ 29625 2?5 42== 2 4@>>:EE66 >66E:?8 2D D@@? 2D A@DD:3=6[” 96 D2:5] “(96? A6@A=6 92G6 E@ H2=< 7@C >:=6D 2?5 >:=6D 2?5 E96JVC6 :? E96 AC@46DD @7 =@D:?8 E96:C ;@3[ E92EVD D@>6 D6C:@FD DEF77]”k^Am
kAm|@3:=6 C6D:56?E s6?:D6 |2CE:? E@=5 4@F?4:=@CD 5FC:?8 E96 AF3=:4 4@>>6?ED D68>6?E @7 E96 4@F?4:=’D C68F=2C >66E:?8 D96 DECF88=65 E@ 86E E@ 2 5@4E@C’D 2AA@:?E>6?E @? |@?52J 3642FD6 @7 5:77:4F=E:6D H:E9 $64@?5 {:?6 %C2?D:E’D @?\56>2?5 G2? D6CG:46]k^Am
kAm|2CE:? D2:5 D96 42==65 7@C 2 42C 2E fib_ 2]>] 2?5 5:5 ?@E C646:G6 2 C6A=J F?E:= ?62C=J 2? 9@FC =2E6C] %96 A6CD@? H9@ 2?DH6C65 E96 A9@?6 C6A@CE65=J E@=5 |2CE:? 2 42C H@F=5 ?@E 36 23=6 E@ A:4< 96C FA F?E:= hib_ 2]>] — 92=7 2? 9@FC 367@C6 96C `_ 2]>] 2AA@:?E>6?E]k^Am
kAm“%96 $64@?5 {:?6 %C2?D:E :D ?@E 96=A:?8 E96 5:D23=65 @C E96 6=56C=J[” |2CE:? D2:5] “(:E9 E96 (p't[ :7 x >:DD65 2 C:56[ x 8@E @?6 9@FC 367@C6 2?@E96C 42>6…(:E9 E96 $64@?5 {:?6 %C2?D:E[ x 5@?’E <?@H]”k^Am
kAmr96C:@8@E:D E@=5 C6A@CE6CD 27E6C E96 >66E:?8 96 :D 4@?46C?65 23@FE E96 :DDF6D E92E 4@F?4:= >6>36CD 2?5 |2CE:? C2:D65[ 2?5 E96 4:EJ H:== 255C6DD E96> :>>65:2E6=J] (9:=6 C:56CD9:A :D g A6C46?E 9:896C E92? :E H2D F?56C E96 (p't AF3=:4 EC2?D:E DJDE6>[ r96C:@8@E:D D2:5 :E :D 4=62C $64@?5 {:?6 %C2?D:E ?665D :>AC@G6>6?ED]k^Am
kAm“%96C6 H6C6 2=H2JD 8@:?8 E@ 36 D@>6 9:44FAD[” r96C:@8@E:D D2:5] “x E9:?< E96 AC:>2CJ 9:44FA :D H6 2C6 =24<:?8 6:E96C G69:4=6D @C 5C:G6CD E@ >66E E96 4FCC6?E 56>2?5] x?4C62D65 56>2?5 :D 8@@5] x? @C56C E@ >2:?E2:? :?4C62D65 56>2?5[ H6 92G6 E@ 56=:G6C @? H92E H6 AC@>:D65]”k^Am
kAm%96 r:EJ r@F?4:=’D 4@>>:EE66 >66E:?8 @? $64@?5 {:?6 %C2?D:E H:== E2<6 A=246 @? %F6D52J[ s64] `]k^Am
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.