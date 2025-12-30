IMG_8857.JPG

As negotiations over rent in Government Plaza continue, Mobile’s city leaders hinted Tuesday morning some city departments that come into the most contact with citizens on a daily basis could move out of downtown.

Chief of Operations James Barber told city councilors during their last work session of 2025 on Tuesday, Dec. 30, the city is evaluating how it uses the half-dozen floors of 205 Government Street it leases from the Mobile County Commission, and which offices could be relocated elsewhere in the interest of saving money and improving accessibility.

