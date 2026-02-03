Dauphin Street dangerous building
Staff photo

The city of Mobile is taking action to partially repair a long boarded-up building on Dauphin Street after one of its walls fell in.

Municipal Enforcement Deputy Director David Daughenbaugh told councilors during their pre-meeting work session Tuesday morning his office is working on “an emergency securing action” for a complex of long vacant storefronts at the corner of Dauphin and Lawrence Streets. Recently, one of the building’s doors opened, and one of its Dauphin Street walls fell inward.

Email comments and news tips to kyle@lagniappemobile.com

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In