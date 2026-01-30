Mayor Spiro Cheriogotis FILE

Mobile Mayor Spiro Cheriogotis

 Staff photo

Updated Information

This story has been updated to include a statement from the Mobile County Commission.

Mobile Mayor Spiro Cheriogotis said Friday the city should give $1.1 million to the Mobile County District Attorney’s Office “to protect the citizens of Mobile and Mobile County” after the Mobile County Commission did not renew a 2022 funding agreement.

The City Council’s agenda for Tuesday, Feb. 3, will include an agreement that would see the city direct funding to District Attorney Keith Blackwood’s office “to support the staff and resources local prosecutors need to protect the public and hold criminals accountable,” if approved.

Email comments and news tips to kyle@lagniappemobile.com

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In